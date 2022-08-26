«الحياة» تنفرد بالعرض الحصري لحفل الفنانة نادية مصطفى الليلة

تنفرد شبكة تليفزيون الحياة، بالعرض الحصري لحفل النجمة الكبيرة نادية مصطفى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء.

ومن المقرر أن تطرب نادية مصطفى جمهورها ومحبيها بعدد كبير من أشهر أغانيها مثل «شدوني عينيك، جاي في إيه، مسافات، الصلح خير، سلامات».

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من حفلات نجوم مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء، في دورته الـ30 التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري، مثل هشام عباس، مدحت صالح، علي الحجار، دينا الوديدي، نوال الزغبي.