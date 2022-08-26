إصابة شخص وفقدان اثنين في نهر النيل إثر حادث تصادم بأسوان

أصيب شاب بكسر بالفخذ وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، كما تم فقد شابين آخرين وقعا في نهر النيل بمنطقة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بعد حادث تصادم سيارة بموتوسيكل على جسم الخزان جنوب مدينة أسوان.

وكان اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بأسوان باستقبالها بلاغا من الأهالي بفقد شابين سقطا من أعلى خزان أسوان وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان ورجال المرور للتعامل السريع مع الحادث.

أقوال المصاب

وبحسب ما جاء على لسان الشاب المصاب أنه كان معه شابان سقطا في نهر النيل من الناحية الجنوبية بمنطقة الحبس ما بين السد العالي وخزان محافظة أسوان، وتوجد بعض الجهود لمحاولة العثور على الشابين في نهر النيل وهما مقيمان بمنطقة الكرور، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر شرطة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق والتي أمرت بانتداب لجنة فنية من رجال المرور لكتابة تقرير عن الواقعة.

مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم بسيارة

وفي سياق آخر، كانت قد شهدت محافظة أسوان مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم بسيارة نقل تسير في الطريق الزراعي أسوان- القاهرة، أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان.