ضبط أحد الأشخاص في أسوان لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وتم العثور على أعمال حفر بعمق 13 مترا تقريباً، وأدوات ومعدات الحفر، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.