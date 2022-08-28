نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة خلال الأسبوع الماضي بالمحافظات

شهدت المحافظات والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة نشاطا مكثفا من قبل المؤسسة، فهي تحرص دائما على الارتقاء بحياة المواطن وتحسينها، وتعمل على قدم وساق من أجل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية المختلفة، فتقوم بالعديد من التطورات في الجوانب الحياتية المختلفة كالتعليمي والخدمي والصحي، ولذلك نعرض نسب التنفيذ الأخيرة خلال الأسبوع الماضي.

حياة كريمة في الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية بمنطقة الغربانيات، تعمل المبادرة على عدد من المشاريع أبرزها المجمع الخدمي والذي تم الانتهاء منه بنسبة 86%، ووحده صحية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 52%، ومركز شباب تم الانتهاء منه بنسبة 83%.

في منطقة برج العرب بالإسكندرية هناك عدد من المشروعات التابعة لحياة كريمة منها مركز الخدمات الحكومية في منطقة برج العرب القديم بنسبة انتهاء 100%، ومركز تأهيل اجتماعي بنسبة انتهاء 65%، ورافع شرب مياه بنسبة انتهاء 53% ووحدة صحية بحليص بنسبة انتهاء 73%، إلى جانب وحدة طبية بالصنافرة والتي بلغت نسبة الانتهاء منها 35%، ومحطة معالجة صرف صحي بنسلة تنفيذ 20% فضلا عن الانتهاء من إنشاء مدرسة برج العرب لنسبة تتفيذ 100%.

وفي مركز دشنا بمحافظة قنا، عملت المبادرة الرئاسية على إنشاء العديد من الشاريع التي من شأنها تحسين حياة المواطن، فجاري العمل على إنشاء مركزي شباب فاو بنسبة تنفيذ 90% وأبو دياب بنسبة تنفيذ 98%.

كما تم الانتهاء من المشاريع التالية بنسبة 100% وهم:

- الوحده المحلية لقرية أبو شوشة

- وحده طب الأسرة بأبو شوشة

- مركز شباب قرية خوالد أبو شوشة

- مجمع الخدمات الزراعية

- نقطة إسعاف خوالد أبو شوشة

حياة كريمة في قنا وكفر الشيخ

اما عن مركز قوص في قنا، فتعمل حياة كريمة على إنشاء قطاع خدمات بلغت نسبة تنفيذه 100% ووحدة للتضامن الاجتماعي ومركز تنمية الأسرة، تم الانتهاء من كلاهما بنسبة 96%، ومحطتي رفع صرف صحي، واحده بنسبة تنفيذ 30% والاخرى بنسبة تنفيذ 53%.

ووصل قطار حياة كريمة لمحافظة كفر الشيخ، ففي قرى مركز مطبوس، تم الانتهاء من المشاريع التالية بنسبة 100% وهم:

- الوحده البيطرية ببني بكار

- مركز شباب خان الجنى

- خدمات زراعية ببني بكار

- نقطة إسعاف الهسكي

- نقطة إسعاف مطوبس

- مجمع خدمات زراعية بمنية المرشد بالإضافة إلى مجمع خدمات المواطنين بالجيرة الخضراء وبلغ نسبة تنفيذه 97%، وآخر في بني بكار بلغت نسبة تنفيذه 98%، وفي منية المرشد، بلغت نسبة تنفيذ مجمع خدمات المواطنين 97%.