حظك اليوم برج القوس السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالعفوية والمرح وحب الحياة والانطلاق والحماس ويكونون ممتلئين بالحيوية ويكرهون الكسل ويعرف عنهم النشاط الدائم في المجال المهني والشخصي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 27 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يوجد القمر الجديد في وضع معاكس مما يتطلب منك الحذر وعليك أن حاول مقاومة التشوش وأن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في مربع برجك، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة الوطن، ومن المهم أن تكون قويا وأن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.