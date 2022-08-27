حظك اليوم برج الحوت السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بالشجاعة والقوة ولا يعرف للضعف مكانا في تعاملاته مهما كان من أمامه قويا، فهو يحرص على مساعدة أصدقائه والمقربين منه والتواصل معهم ولا يقصر تجاههم في أي شيء يحتاجونه تماما.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 27 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في مواجهة برجك مما يتطلب منك الهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات كما يجب عليك أن تقُم بواجبك جيدا وعلى أكمل وجه وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

طالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مواليد برج الحوت بأن يكونوا أكثر مرونة مع من يحبون اليوم أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه، وفق تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.