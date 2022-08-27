حظك اليوم برج الدلو السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بالشدة والقوة ويفكر بعقله لا بقلبه، وإذا أحب كثيرا يعطي كل ما يملك لمحبوبه ويقدم له الدعم العاطفي والمعنوي والمادي، ولكن إذا تعرض للغدر فإنه يكون شخصا شريرا ولا يسكت عن حقه أو يتهاون فيه أبدا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 27 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزل المدخرات اليوم ما يبشرك بأرباح، كما يسلط الضوء على معاملات تجارية، ويطالبك بتحسين تنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم ما يمر به مولود برج الدلو منذ فترة من ضغوطات إلا أن الوضع يتحسن اليوم، وتستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وتتحرك بانطلاق وجرأة ودون خوف، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.