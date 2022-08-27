حظك اليوم برج الجدي السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بالكتمان فهو لا يبوح بما في داخله لأحد ولا يعبر عما يشعر به بسهولة، كما أنه شخص عقلاني قوي الشخصية يحب الالتزام ويكره التهاون ويرفضه ولا يقبله، ويحرص على التواجد في مكان نظيف.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 27 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنتابك وتسيطر عليك أفكار جديدة ومميزة اليوم، وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يوجد القمر في منزل الحظ مما يعدك بلقاءات رائعة وجذابة تساعدك على توطيد العلاقة مع من تحب، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.