8 معلومات عن مشروع «سكن لكل المصريين».. التسليم قبل منتصف 2023

مشروع جديد للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر «سكن لكل المصريين»، جارِ العمل فيه تمهيدًا لتسليمه للمواطنين خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين بمختلف طبقاتهم.

المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، كشف في تصريحات تلفزيونية للإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تفاصيل سكن لكل المصريين بمدينة السادس من أكتوبر.

معلومات عن مشروع «سكن لكل المصريين»

أبرز المعلومات التي ذكرها، نرصدها لكم كما يلي:

1- يتكون المشروع من 85 عمارة تحتوي على 2040 وحدة سكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».

2- تحتوي كل عمارة على 24 شقة سكنية.

3- متوسط التنفيذ في مشروع «سكن لكل المصريين» بلغ 60%.

4- يقع المشروع في موقع مميز قريب الطريق الدائري الأوسطي وبجوار منطقة إسكان متميز ضمن منطقة امتداد التوسعات الشمالية.

5- جارِ توصيل المرافق مثل المياه والصرف الصحي والري والطرق والكهرباء والانارة.

6- سيتم الانتهاء من العمارات وستكون جاهزة للتشطيب في النصف الأول من عام 2023.

7- إنشاء العمارات بجودة عالية، والاستعانة بمكاتب استشارية لمراعاة جودة التنفيذ والتشطيب.

8- يعتبر المشروع إسكان فوق المتوسط، وسيتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري.