فريق طبي في «شرم الشيخ الدولي» ينقذ كف اليد اليسرى لـ«حداد» قبل بترها

نجح فريق طبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي، في إنقاذ عامل من بتر يده بعد أن تعرض لحادث مأساوي أسفر عن إصابته بجروح قطعية عميقة وقطع في بعض الشرايين والأوردة.

الدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، تلقى إخطارا من الدكتور مجدي المسلمين، نائب مدير المستشفى، بوصول حالة بتر لمريض يدعى «هـ. ع. ي» عامل بمدينة شرم الشيخ، وتبين أنه حداد.

بتر كف اليد اليسرى

وصل العامل إلى استقبال المستشفى وهو يعاني من بتر في كف اليد اليسرى بسبب إصابته أثناء العمل بصاروخ حدادي، وعلى الفور جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمريض وتقييم حالته.

اجتمع الدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، والدكتور مجدي المسلمي، نائب مدير المستشفى، وصدرت تعليمات عاجلة لأطباء جراحة التجميل والإصلاح بالتدخل لمحاولة إنقاذ يد المريض وإعادة توصيلها.

وقال الدكتور محسن عبيدو، مدير المستشفى، في تصريحات خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه بفحص الأشعات وحالة المريض، جرى أخذ رأي فريق طبي على أعلى مستوى برئاسة الدكتور محمد شلباية، أخصائي جراحات التجميل والإصلاح وجراحات اليد، والمساعدة الدكتورة حنين محمد، طبيبة زمالة جراحة التجميل والإصلاح.

جراحة عاجلة للمريض

وأضاف أنه جرى الاتفاق على إجراء جراحة عاجلة ودقيقة للمريض، الذي كان يعاني من قطع شرايين وأعصاب أوتار في كف اليد، وجرى تحضير المريض وإجراء الفحوصات اللازمة، وتولى فريق التخدير العمل داخل غرفة العمليات لتجهيز الحالة، وضم فريق التخدير كلا من الدكتور أيمن أمين سليمان، استشاري التخدير، الدكتور عصام فتحي، أخصائي التخدير، الدكتور رامي فريد، أخصائي التخدير.

وتابع «عبيدو» أنه جرى إجراء جراحة ناجحة للمريض استمرت 5 ساعات، من خلال أطباء جراحة التجميل والإصلاح، وجرى إعادة كف اليد مرة أخرى دون بترها.

وقدم مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي الشكر إلى فريق العمل الذي شارك في نجاح هذه العملية الدقيقة وأنقذ حياة المريض، كما وجه الشكر إلى طاقم التمريض الذي حضر داخل غرفة العمليات وهما محمد الرفاعي وإسلام محمد.