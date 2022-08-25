كليات متاحة أمام تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2022 على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022، وبعدها بدأ أولياء الأمور والطلبة في البحث عن الأماكن المتاحة والشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في الكليات والمعاهد الحكومية الشعبتين العلمي والأدبي.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد الحكومية لشعبة الأدبي، لطلاب المرحلة الثالثة 2022، كالتالي:

1- التربية نوعية موسيقية في دمياط.

2- تربية نوعية فنية بمطروح.

3- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية- طيبة.

4- التربية نوعية موسيقية أسوان.

5- التربية (تعليم ابتدائي) العريش.

6- كلية التربية (طفولة) العريش.

7- التربية رياضية بنات العريش.

8- التربية نوعية موسيقية القاهرة.

9- التربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

10- التربية رياضية بنات السويس.

11- التربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

12- التربية رياضية بنات أسوان.

13- التربية موسيقية حلوان.

14- التربية نوعية فنية عين شمس.

15- التربية نوعية موسيقية عين شمس.

16- تربية رياضية بنين العريش.

17- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

18- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

19- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

20- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

21- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

22- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

23- تربية شعبة تربية فنية السويس.

24- تربية رياضية بنات الفيوم.

25-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

26- تربية رياضية بنين مطروح.

27- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

28- تربية رياضية بنين الزقازيق.

29- تربية رياضية بنات الزقازيق.

30 - تربية نوعية فنية الفيوم.

31- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

32- تربية رياضية بنين طنطا.

33- تربية رياضية بنات طنطا.

34- تربية نوعية فنية دمياط.

35- تربية رياضية بنين بورسعيد.

36- تربية نوعية فنية القاهرة.

37- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

38- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

39- تربية رياضية بنات المنصورة.

40- تربية نوعية أسوان.

41- تربية نوعية فنية أسوان.

42- تربية العريش.

43- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

44- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

45- تربية رياضية بنين حلوان.

46- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

47- تربية فنية حلوان بالزمالك.

48- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

49- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

50- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

51- تربية رياضية بنين المنصورة.

52- تربية رياضية بنين دمياط.

53- تربية رياضية بنات بورسعيد.

54- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

55- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

56- تربية نوعية فنية بورسعيد.

57- تربية رياضية بنات أسيوط.

58- تربية رياضية بنين أسيوط.

59- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

60- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

61- تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

62- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

63- تربية نوعية فنية سوهاج.

64- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

65- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

66- تربية نوعية سوهاج.

67- تربية رياضية بنين السويس.

68- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

69- تربية رياضية بنات سوهاج.

70- تربية رياضية بنين سوهاج.

71- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

72- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

73- تربية رياضية بنين مدينة السادات.

74- تربية رياضية بنات مدينة السادات.

75- تربية نوعية فنية بنها.

76- تربية رياضية بنين بنها.

77- تربية نوعية موسيقية بنها.

78- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

79- تربية رياضية بنين المنيا.

80- تربية رياضية بنات المنيا.

81- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

82- تربية رياضية بنين الفيوم.

83- تربية نوعية موسيقية المنيا.

84- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

85- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

86- تربية رياضية بنين بني سويف.

87- تربية رياضية بنات بني سويف.

88- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

89- تربية نوعية موسيقية مطروح.