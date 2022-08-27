إجراءات استخراج رخصة القيادة لأول مرة.. بينها اجتياز الاختبار النظري

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، تقريرًا تلفزيونيًا عن إجراءات استخراج رخصة القيادة في حال استخراجها لأول مرة، حيث يتم تسجيل بيانات طالب الترخيص على الحاسب الآلي، ثم التوجه للعيادات الطبية بوحدة التراخيص لإجراء الكشف الطبي التخصصي الباطنة والنظر.

اجتياز الاختبار النظري الخاص بالإرشادات على الحاسب الآلي

والخطوة الثالثة بعد ذلك، هي شراء النماذج ودفع الرسوم للاختبار العملي للسيارة، ثم تجهيز أصل تحقيق الشخصية لطالب الترخيص وعدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6، ثم اجتياز الاختبار النظري الخاص بالإرشادات على الحاسب الآلي، ثم اجتياز اختبار القيادة، وتأتي بعد ذلك خطوة الاستعلام الأمني بوحدة البحث الجنائي، ثم سداد الضرائب والرسوم.

الخدمات المرورية المتاحة عبر شبكة الإنترنت

وكشفت الإدارة العامة للمرور، عن الخدمات المرورية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، التي يُتيحها أمام جميع المواطنين، سواء استعلام عن مخالفات المرور أو تقديم تظلمات على المخالفات الموقعة عليهم، حيث تتنوع خدمات المرور الإلكترونية المقدمة من خلال موقع النيابة العامة، كالآتي:

1 - الاستعلام عن مخالفات المرور على رخص المركبات.

2 - الاستعلام عن مخالفات المرور على رخص القيادة.

3 - الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

4 - خدمات الدفع عند الاستلام.

5 - خدمات الدفع من خلال بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى كروت ميزة الحكومية.

6 - خدمات تقديم التظلم من قيمة المخالفات المرورية المسجلة.

7 - خدمات متابعة حالة الطلبات التي جرى تقديمها سابقا على المخالفات.

8 - خدمات إلغاء الطلبات الإلكترونية.

9 - خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.