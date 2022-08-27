موعد تنسيق الدبلوم التجاري 2022.. خلال النصف الأول من الشهر المقبل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيكون خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه سيجري الكشف خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل تنسيق الشهادات الفنية والتي منها تنسيق الدبلوم التجاري 2022 والدبلوم الصناعي وغيره من التخصصات.

موعد تنسيق الدبلوم التجاري 2022

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر كافة القواعد والضوابط المتعلقة بتنسيق الشهادات الفنية وتنسيق الدبلوم التجاري 2022، والصناعي وغيره، ومن أبرزها التأكيد على أن يتم تطبيق 75 رغبة لكل طالب خلال تسجيل الرغبات، والتقدم للكليات والمعاهد يكون من خلال الترشح عبر مكتب التنسيق، مشددًا على أن موقع التنسيق الإلكتروني هو النافذة للتقدم.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال الطلاب الراغبين في تقديم ملفات الاتحاق بالكليات، من الطلاب المرشحين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.