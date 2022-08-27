معيط: مصر قادرة على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي الماضي 2021/ 2022، موضحًا أن مصر كانت واحدة من دول قليلة حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.3% في العام المالي الماضي، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4.7%، وخفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 6.1%؛ على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالي المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

دراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة

وأشار الوزير، في لقاء مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصري بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذي يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة، وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.

السفير البريطاني: ندعم جهود التنمية بمصر

من جانبه، قال السفير البريطاني لدى القاهرة جاريث بايلي، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

وأكد «بايلي»، اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب.