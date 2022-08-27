كل ما تود معرفته عن برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة.. 55 مقررا دراسيا

برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة، ضمن قائمة البرامج المميزة بجامعة الملك سلمان الدولية في مجال السياحة والضيافة، وتبلغ قيمة مصروفاته الدراسية 40 ألف جنيه، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن عدد المقررات الدراسية للبرنامج 55 مقررًا دراسيًا، ومدة الدراسة 8 فصول، ولغة الدراسة هي الإنجليزية.

أهداف برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة

وأضافت الجامعة أن عدد الساعات المعتمدة لبرنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة، 132 ساعة، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة للانضمام إلى صناعة سياحة الأعمال مثل المشاركة في العديد من الأحداث والمعارض والمؤتمرات والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي لها أهمية ثقافية واجتماعية وسياسية وتجارية كبيرة.

وأكدت أن البرنامج يركز على تطوير العديد من الأنشطة من خلال تعزيز العناصر ذات الصلة، بما في ذلك تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة لتطوير أماكن المعارض والمؤتمرات، وتحسين اللوائح والإجراءات الحكومية، وتطوير تسويق قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع ويقوم بتنويع أنشطة سياحة الأعمال لتشمل صناعة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات وتسويقها لتحقيق نمو اقتصادي مميز من خلال تعزيز بيئة الاستثمار.

فرص عمل خريجي البرنامج

ونوهت إلى أن فرص العمل لخريجي البرنامج تتمثل في مديري الفندق والمنتجع أو المديرين المساعدين ومديرو المؤتمرات والفعاليات الخاصة أو مساعدو المديرين ومديرين مبيعات ومديري الإدارات أو مساعدي مرافق الإقامة ومنسقي المؤتمرات والمناسبات الخاصة وممثلي خدمة العملاء وممثلو الترويج السياحي، مشيرة إلى أن سمات الخريجين تتمثل في خدمة عملاء سياحة الأعمال من الجنسيات المختلفة والقيام بالمهام الإدارية والفنية بسياحة الأعمال ويعد التقارير المهنية المختلفة والمرتبطة بعمل سياحة الأعمال.

وأوضحت جامعة الملك سلمان الدولية في بيان لها، أنه تم تصميم منهج البرنامج لإعداد الطلاب لشغل مناصب مختلفة في صناعة الفنادق والسكن، ويركز المنهج بشكل فريد على المعرفة الأساسية اللازمة لإدارة العمليات المعقدة للمنتجعات والفعاليات والمطاعم والمنتجعات التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات في جميع أنحاء العالم.

وتمتاز كلية السياحة والضيافة بتوفر فندق تعليمي يحتوي على 30 غرفة فندقية ومكتب استقبال وقاعة مؤتمرات متعددة الأغراض ومطاعم متخصصة، ويُستخدم الفندق التعليمي لتدريب الطلاب على المهارات العملية مثل الاستقبال والحجز والتسويق.