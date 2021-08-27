رئيس جامعة الملك سلمان: وضعنا برامج التدريس بعناية لتوافق متطلبات سوق العمل

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إنه تم وضع برامج الجامعة بعناية حتى توافق متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية طبقا لرؤية مصر 2030 وما بعدها، موضحًا: «نبحث عن خريج تتوفر لديه مهارات الاتصال باللغة العربية واللغة الإنجليزية والتفكير النقدي مش سايبين الطالب لوحده، لكننا خصصنا مرشدا أكاديميا له لحل مشكلاته داخل وخارج الجامعة».

نحرص على التوازن بين المعارف والمهارات

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولي، تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني: «نحرص على التوازن بين المعارف والمهارات، ونتوافق مع البيئة المحيطة بنا لذلك فإن الجامعات الأهلية من الجيل الرابع تعتمد على التعلم والبحث العلمي التطبيقي».

التعليم في الجامعات الأهلية متمحور حول الطالب

وتابع رئيس جامعة الملك سلمان: «التعليم في الجامعات الأهلية يتمحور حول الطالب، لذا نحرص على عقد حلقات نقاش بين الطلاب وهنا يأتي دور التفكير النقدي، حيث يحلل كل طالب الحلول التي يبتكرها لحل المسائل، ونعمل بنظام الفصل المقلوب، الذى بموجبه يحضر الطالب المادة العلمية ثم يجرى تحويل الموضوع إلى حلقات نقاش».

وأردف: «نحرص على التطبيق ونمزج بين الأنشطة الصفية والأنشطة اللاصفية، والتفاعل مع المجتمع المحيط، فهناك مزارع لأرباب الأعمال في منطقة راس سدر، حيث يزورها الطالب الذي يدرس في كلية الزراعات الصحراوية».

وأكد، أنه تم اختيار أعضاء هيئة التدريس بعناية شديدة من خلال التقدم بطلبات للبوابات الإلكترونية الخاصة بالجامعات الأهلية الأربع: «لدينا أساتذة يعملون من الجامعة أو أون لاين، تم تأهيلهم من خلال عدد من الكورسات للاطلاع على مكونات الجامعات الذكية وكيفية استخدام التكنولوجيا».