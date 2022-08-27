12 ألف طالب ينتهون من أداء امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022

انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت من أداء سابع أيام امتحانات الدور الثاني، حيث أدى طلاب قسم الأدبي في الثانوية العامة 2022 امتحان الجغرافيا، بإجمالى 12431 طالبا، في حين أدى طلاب القسم العلمي بشعبتيه (علوم ورياضة) امتحان مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 26895 طالبا، وذلك في لجان امتحان مؤمنة ومراقبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة.

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022

وأدى الطلاب امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022، ورقيًا عبر «البابل شيت»، من الساعة التاسعة صباحًا، ولمدة 3 ساعات، حيث انتهى في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا للجدول المعلن سلفًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه جرى توزيع ملحق المفاهيم لكل من مادتي «الكيمياء والجغرافيا»، مؤكدة على عدم خروج كتيب المفاهيم حتى آخر اليوم ويسلم لرئيس اللجنة.

وأكدت الوزارة إن جميع امتحانات الدور الثاني مؤمنة بالكامل، بداية من طباعة ورقة الأسئلة وحتى وصولها إلى أيدي الطلاب في لجان النظام والمراقبة.

وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب بلجان الدور الثاني، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022

وقالت التربية والتعليم في بيان سابق إن الطلاب عقب أداء امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022 في الدور الثاني سيحصلون على 50% من الدرجة الفعلية، وكذلك في جميع المواد الراسبين فيها، باستثناء الطلاب الذين تقدموا بمستندات تثبت وجود عذر قهري منعهم من أداء الامتحان.

وبعد امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022، والكيماء، يختتم طلاب الثانوية امتحانات الدور الثاني، لإتمام شهادة الثانوية العامة هذا العام، يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس الجاري، بمادة الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي، ومادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة «الاستاتيكا» لشعبة علمي رياضة.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة هذا العام، قرابة الـ157 ألف طالب.