إلغاء اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

قرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إلغاء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنه جار الاستعداد المكثف لأعمال التنسيق لكليات الجامعات التكنولوجية.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأضاف المجلس، في تقرير صادر عنه، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تستهدف 80% من طلاب الدبلومات الفنية و20% من طلاب الثانوية العامة، موضحاً أن هذه الجامعات تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج بينية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل.

تخصصات بينية بالجامعات التكنولوجية

وأشار التقرير إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة بها تخصصات بينية مطلوبة في سوق العمل، ففي جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية توجد برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا السكك الحديد، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والتخصصات الصحية، وفي جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية تتوافر تكنولوجيا البناء والتشييد، وبرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات التكنولوجية في الدلتا والقاهرة وبني سويف من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وحرصت على تطوير العديد من المعامل لتدريب الطلاب وصفل مهاراتهم.