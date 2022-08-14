اليوم.. انتهاء اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية

تنتهي اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية اليوم الأحد، وهي شرط أساسي للالتحاق بالجامعة لقياس مدى قدرة الطالب على التكيف مع الجامعات التي تعمل على تأهيله لسوق العمل المحلي والدولي.

الديب: الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة تنتهي اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، موضحاً أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير المدرجات وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال تدريبات متخصصة

وأضاف «الديب» لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات تقيس مدى تأهيل الطالب للالتحاق بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال تدريبه بصفة مستمرة خلال فترة الدراسة على أحدث المعامل المزودة بالأجهزة والتقينات العالية.

وأوضح الدكتور هشام الديب، أن اختبارات القدرات تتمثل في اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن الاختبارات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

تقوية مستويات طلاب الدبلومات الفنية في اللغة الإنجليزية

كشف عن أن الجامعة حريصة على تقوية مستويات طلاب الدبلومات الفنية بعد الالتحاق بها في اللغة الإنجليزية، لأن الدراسة قائمة بالأساس على اللغة الإنجليزية وكذلك الأمر التدريبات العملية، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تأهيل الطالب لسوق العمل المحلي والدولي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى استمرار التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثالثة ببرنامج الميكاترونيكس بالجامعة في مصنع المراكبي للصلب بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يعد من المؤسسات الصناعية الكبري في صناعة الصلب ويعتمد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الصناعة.