تفاصيل قيمة الزيادة على البطاقات التموينية.. تصل لـ300 جنيه

اهتمام كبير دار حول البطاقة التموينية خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن مجلس الوزراء حزمة القرارات الخاصة بتطبيق الحماية الاجتماعية من آثار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكان من أهم تلك القرارات زيادة البطاقة التموينية بحد أدنى 100 جنيه للبطاقة الواحدة، وحد أقصى 300 جنيه، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وبدأ الكثير من المواطنين، يتساءلون عن قيمة الزيادة التي تشهدها البطاقات التموينية الخاصة بهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الزيادة التموينية التي يتم صرفها للبطاقات التموينية وفق عدد الأسر الموجود في كل بطاقة، التي جاءت كالتالي:

قيمة الزيادة المقررة على البطاقات التموينية

أوضح مجلس الوزارء، قيمة الزيادة المقررة على البطاقات التموينية التي يتم صرفها بداية من شهر سبتمبر المقبل، وجاءت كالتالي:

- بطاقات تموينية تحتوي على أسرة أو أسرتين: يتم تطبيق زيادة قيمتها 100 جنيه على تلك البطاقات.

- بطاقات تموينية تحتوي على أسرتين أو 3 أسر: يتم تطبيق زيادة على تلك البطاقات تصل قيمتها إلى 200 جنيه.

- بطاقات تموينية تحتوي على أكثر من 3 أسر: يتم تطبيق زيادة على تلك البطاقات تصل قيمتها إلى 300 جنيه.

ولم تكن الزيادة التموينية فقط من القرارات التي يهتم بها المواطنون، ولكن أوضح مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يتم زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حتى تستطيع العديد من الأسر الأكثر احتياجًا، تخطي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.