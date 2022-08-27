السيطرة على حريق شقة سكنية بالحوامدية دون خسائر في الأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، دون إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

البداية ببلاغ لغرفة عمليات الجيزة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الحوامدية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

تحرير محضر بالواقعة والجهات المختصة تتولى التحقيق

وتمت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.