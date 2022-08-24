حريق يلتهم مصنع أثاث من 5 طوابق بدمياط ومحاولات للسيطرة عليه

اندلع حريق هائل في مصنع للأثاث بمدينة دمياط، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، من أجل السيطرة على الحريق، الذي تبين أنه نشب في مبنى مصنع للأثاث، مكون من 5 طوابق، وسط ارتفاع أسنة اللهب والدخان، دون الإعلان عن أي إصابات إلى الان.

بلاغ باندلاع حريق في مصنع أثاث

تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع للأثاث على طريق «دمياط - المنصورة» بقرية السنانية مملوك لشخص يدعى محمد نور الدين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء، فى محاولة منها لإخماد النيران، كما انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، تحسباً لأي إصابات محتملة، وسط أنباء عن بعض حالات إصابة بالاختناق.

جهود مكثفة لقوات الإطفاء لإخماد الحريق

وأكد شهود العيان أن الحريق شب في مصنع للأثاث بقرية «السنانية»، في عقار مكون من 5 طوابق، وما تزال جهود قوات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، إلا أن النيران ظلت مشتعلة داخل المصنع، وسط جهود قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.

انتقل ضباط البحث الجنائى إلي مكان الحريق، لمعرفة سبب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض علي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.