قطع المياه ببعض مناطق الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ.. وتوفير خط بديل

أعلنت شركة مياه الإسكندرية قطع المياه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مللي GRB بمنطقة الموقف الجديد والمغذي لمناطق القباري - الدخيلة - العجمي - الورديان.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة، وفريق مجابهة الطوارئ والأزمات، توجهوا لمكان الحدث وتم التعامل فورا في عزل الخط عن طريق غلق المحابس بمنطقة الكسر المفاجئ.

توفير خط بديل لتغذية المناطق بالمياه

وأصدر المهندس أحمد جابر تعليماته بتوفير سيارات تنكات المياه للمواطنين المتضررين، كما أمر بتوفير خط بديل لتغذية هذه المناطق لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.

تفقد آخر المستجدات

من جانبه، توجَّه محافظ الإسكندرية يرافقه السكرتير العام للمحافظة وبصحبة المهندس أحمد جابر رئيس مياه الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ونائب رئيس مجلس إداره شركة الكهرباء، إلى مكان الحدث لتفقد آخر المستجدات.