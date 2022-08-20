قطع المياه في بعض مناطق أسوان بسبب كسر مفاجئ بخط الطرد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه في عدد من المناطق والتوابع الواقعة في نطاق عملها بمحافظتي أسوان وبني سويف، للقيام بأعمال إصلاح كسر بخط طرد صرف صحي والربط على خط المياه.

مدة انقطاع المياه بالمناطق المتأثرة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان، انقطاع المياه عن أجزاء من مركزي دراو وكوم امبو، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت وحتى التاسعة من مساء اليوم نفسه، لافتًا إلى أن سبب انقطاع المياه نتيجة القيام بأعمال إصلاح كسر بخط طرد صرف صحي رافع دراو.

سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

عودة ضخ المياه إلى طبيعتها بالمناطق المتأثرة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إلى عودة ضخ المياه بعد انقطاعها إلى حالتها الطبيعية في مناطق «الشلال، فرق الأمن، الصداقة القديمة، عزب كيما، عمارات كيما، الكهرباء، الزيداب، السيل الجديد، السيل الريفي».

انقطاع المياه في بعض مناطق بني سويف

كما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها بمركز ناصر، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح يوم غدًا الأحد، وحتى الساعة 5 من صباح يوم الإثنين المقبل لمدة 24 ساعة، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال ربط على خط مياه بلاستيك قطر 16 بوصة.