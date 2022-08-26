قطع المياه عن «الشبيكة وسلوا قبلي» بمركز كوم أمبو في أسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق «الشبيكة - سلوا قلبي» بمركز كوم أمبو اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت.

عمل عداية أسفل طريق أسوان - القاهرة الزراعي

وأشارت الصفحة الرسمية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سبب انقطاع المياه عن منطقتي «الشبيكة - سلوا قبلي» بمركز كوم أمبو القيام بعمل عداية أسفل طريق «أسوان / القاهرة» الزراعي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مواعيد ضخ المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري 2022 الموافق في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساء .

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء.

- منطقة «عزبة الملاحة» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

طرق التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين بالشركة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 أو الأرقام التالية: 064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003 أو عن طريق رسائل «واتساب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550 أو على رسائل صفحة الشركة على «فيسبوك».