انقطاع مياه الشرب عن 23 منطقة بالقاهرة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه لمدة 14 ساعة غدا السبت، في 23 منطقة، وذلك بسبب أعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.

المناطق المتضررة من انقطاع المياه بالقاهرة

وأوضحت شركة المياه أن المناطق المتضررة من انقطاع المياه الذي يبدأ الساعة 10 صباح السبت ويستمر حتى الساعة 12 من منتصف الليل، تشمل أرض الجولف التابعة لمدينة نصر وسيتي ستارز والحي العاشر ومساكن صقر قريش ومدينة الأمل - الهجانة سابقا - ومنطقة عين شمس الغربية وشارع سنان وشارع عين شمس وشارع ترعة الجبل وحمامات القبة وشارع ابن سندر وشارع طومنباي وشارع سليم الأول وخارجة المطرية ومنشية البكري والحرس الجمهوري ورئاسة القوات الجوية وعمارات العبور ودار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة والشيراتون وخزان 5 والملتقى العربي والكلية الحربية.

سبب قطع مياه الشرب بالقاهرة

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان لها، أن سبب قطع المياه هو أعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم والمتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، وعلى المواطنين في تلك الأماكن التي تشهد قطع المياه لمدة 14 ساعة تدبير احتياجاتهم من المياه، مع وجود سيارات مياه صالحة للشرب في تلك المناطق، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

ترشيد استهلاك المياه

وأوضحت «مياه القاهرة» أنها ستبذل قصارى جهدها للانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت للمناطق المتضررة، وعلى المواطنين والمستشفيات والمخابز توفير احتياجاتهم من المياه قبل مدة القطع المذكورة، مشددة على الالتزام بالخطة التوعوية الإلكترونية وترشيد الاستهلاك التي تنفذها الشركة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بث فيديوهات توضح إجراءات السلامة والصحة المهنية عبر الصفحة الرسمية للشركة، ونشر «بوستات» توعية خاصة بتطبيقات وإجراءات السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.