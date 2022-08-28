أسعار الخضروات اليوم الأحد 28-8-2022 في الأسواق المحلية

يحرص العديد من محبي تناول الخضروات والوجبات الصحية، على متابعة أسعار الخضروات بشكل يومي ومستمر، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على العناصر التي يحتاج إليها الجسم.

وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات بالأسواق المحلية

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد 28 أغسطس داخل الأسواق المحلية بالمحافظات، كما يلي:

- سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات

- البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- الباذنجان الأسود بين 5.50 و10 جنيهات.

- سعر الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

- كيلو الملوخية 5 جنيهات.

- سعر الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

- الطماطم بين 6 و7.5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق أكتوبر

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، داخل سوق الجملة بمدينة أكتوبر كالآتي:

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2 و3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 3 و5 جنيهات.

- الكوسة تتراوح بين 4 و7 جنيهات

- سعر الملوخية بين 3 و3.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الرومي ما بين 3.5 و5 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و4 جنيهات.

- الفاصوليا الكيلو بين 6 و8 جنيهات.

- الباذنجان الأسود «البلدي» تراوح سعره بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار الأخضر والأحمر ما بين 3 و5 جنيهات.

- البامية تراوح سعرها بين 10 و16 جنيهًا.

- الثوم تراوح سعره بين 8 و10 جنيهات.