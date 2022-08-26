«التعليم العالي» تتيح رابط تسجيل مرحلة تقليل الاغتراب

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق، منذ قليل، رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2022، لتسجيل رغبات الطلاب المرشحين للكليات، من المرحلتين الأولى والثانية، لمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، ولمدة 5 أيام، تنتهي الأربعاء المقبل.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب

أوضحت الوزارة، أنه جرى فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر، وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة «10%»، وذلك عن طريق هذا الرابط

ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والمتضمنة الآتي:

- أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها

- ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي

التنسيق الإلكتروني

أضافت الوزارة، أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، مؤكدة أنه لا توجد تحويلات ورقية.

وأكدت أن التحويل لمرة واحدة فقط، وضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب، على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.