حظك اليوم برج الميزان الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يحرص على استخدام الأسلوب الحيادي عند التعامل والتحدث مع الآخرين، ولديه قدرة كبيرة على الموازنة بين جميع أمور حياته، ولا يترك جانبًا واحدًا بها يؤثر على الجوانب الأخرى من حياته، ويسعى مولود هذا البرج أيضًا إلى أن يكون لديه حياة مثالية، خالية من المشكلات والعقبات البسيطة، ما يجعله دائمًا يقف على الحياد في جميع أمور حياته.

ويحب مولود برج الميزان قضاء وقت فراغه رفقة الأشخاص المحيطين به والمقربين منه، ولا يحب الانعزال عن الأشخاص المحيطين به، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة، يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد جهودك فيما لا طائل من ورائه، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية، وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.

برج الميزان والحب

مولود برج الميزان قادر على صنع علاقات عاطفية قوية مع الأبراج التي تسعى للسلام في العلاقة أكثر من التحدي، كما أنه لديه قدرة على صنع علاقة عاطفية قوية ومتناغمة مع الأبراج الهوائية.