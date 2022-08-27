نائب محافظ القاهرة: حريق «كهرباء المعصرة» نشب في بدروم غير مستخدم

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عمليات إطفاء والسيطرة على حريق نشب صباح اليوم، في بدروم بمحطة الكهرباء بحي المعصرة في حلوان، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات بمحافظة القاهرة وغرفة عمليات الإطفاء بنشوب الحريق، وذلك في إطار التعامل الفوري مع جميع الأحداث الطارئة والتعامل المباشر للحد من الآثار الناجمة.

التعامل مع حريق محطة الكهرباء

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقع محطة الكهرباء بالمعصرة، يرافقها اللواء وليد المعداوي، رئيس حي المعصرة، وكريم عادل، مسئول العلاقات العامة، وجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي المعصرة وقيادات القسم والدفاع المدني والمرافق، لمتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كل الآثار الناجمة عنه وتقديم كل المساعدات اللازمة.

الحماية المدنية تسيطر على الموقف

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن قوات الحماية المدنية توجّهت على الفور إلى موقع الحريق، وتم التعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والأمنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه وسيارات الإسعاف.

الحريق في بدروم غير مستخدم

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه بمعاينة موقع الحادث، تبين أن الحريق نشب في بدروم غير مستخدم بمبنى تابع لمحطة كهرباء جنوب، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحد من تجدد الحريق وعدم امتداده إلى مناطق أخرى، وتمت السيطرة على الحريق، وتجري حالياً أعمال التبريد بعد تدعيم موقع الحادث بعدد من سيارات الإطفاء، وسط وجود جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية في مكان الحادث وفرض كردون أمني.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتقوم النيابة العامة والأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة، على أن يتم الاستماع للشهود وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.