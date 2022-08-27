حريق في شركة كهرباء حلوان والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

اندلع حريق في شركة كهرباء حلوان، منذ قليل، وتصاعدت أعمدة الدخان من الطابق الثاني في مبنى الشركة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق الأخرى.

السيطرة على الحريق

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الدفاع المدني تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شركة كهرباء حلوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت من إخماد النيران، وتجري الآن محاولات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

إصابة عامل بحالة اختناق

وأضاف المصدر، أن حريق حلوان تسبب في إصابة عامل في الشركة بحالة اختناق خلال محاولاته مشاركة قوات الدفاع المدني في السيطرة على النيران.