نائب محافظ القاهرة: الأتوبيس الترددي يهدف للقضاء على الاختناقات المرورية

تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لدخول الأتوبيس الترددي BRT حيز التنفيذ الفعلي على الطريق الدائري، في إطار خطة شاملة ومتكاملة لاستخدام منظومة نقل متطورة وذكية لخدمة قطاعات كبيرة من المواطنين، وهو عبارة عن حافلة نقل سريعة كبيرة تعمل بالكهرباء ضمن توجه مصر للمحافظة على البيئة والاقتصاد الأخضر، حيث يوفر حالة من الأمان والسرعة والراحة لجمهور الركاب من المواطنين، فضلاً عن كونه سيساعد على خفض حوادث الطرق.

تطوير الطريق الدائري

من جانبها، تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير الطريق الدائري، كما تفقدت محطات الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية تطبيقا لتوجيهات القيادهة السياسية بالتطوير الشامل وتنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي حضور مندوب وزارة النقل والمهندس الاستشاري للمشروع ورؤساء أحياء دار السلام ومصر القديمة والبساتين ومتابعة المنطقة الجنوبية والدعم الفني والإدارات المعنية بالأحياء، تم معاينة المواقع المزمع إقامتها بطول الطريق الدائري، كل في نطاقه، مع استمرار المتابعة حتى تمام الانتهاء من الأعمال.

50 محطة للأتوبيس الترددي

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه يجري حاليًا العمل في مسارات الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، والتي من المقرر أن تزيد عن 50 محطة تشمل محطات تقع في الطريق بنطاق المنطقة الجنوبية، وبينها «الزهراء، العزبة، محور الحضارة، شارع الجزائر، تقاطع الأوتوستراد، الهضبة الوسطى، كارفور المعادي، نادي الصيد، محطة البارون».

ويتضمن خط سير الأتوبيس الترددي 57 محطة لربط مواقع القاهرة الكبرى ببعضها، تبدأ من محطة المشير طنطاوي مرورًا بمحطات «مؤسسة الزكاة ومصرف بلبيس والمرج والرشاح والخصوص ومتولي الشعراوي وتحيا مصر وحتى محطة مدخل التجمع»، بهدف تقديم خدمات مميزة للركاب والقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى واختصار الوقت وتحقيق السلامة والأمان للركاب، ويتم ترسيم محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري طبقا للمواصفات العالمية تزامنا مع توسعة الطريق الدائري.