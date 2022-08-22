نائب محافظ القاهرة: إزالة التعديات والإشغالات في محيط عمارات ألماظة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول وتعويض السكان بشارع حسين كامل سليم بألماظة في نطاق حي مصر الجديدة، وجار حاليا أعمال التوسعة للشارع بمعرفة الجهات المختصة باعتبار أن الشارع مدخل رئيسي لمصر الجديدة وامتداد لطريق السويس، كما يتم حاليا إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة، وهي عبارة عن إشغالات بالمسافات الحرة وتعد على الحدائق.

إزالة 25 حالة تعد

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم إزالة ما يقرب من 25 حالة تعد وإشغال من إجمالي 91 حالة إشغال يتم التعامل معها في مساكن ألماظة، وسيتم رفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومتابعة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

إزالة مخالفات وتعديات على خطوط التنظيم

من ناحية أخرى، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية تتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي، ولن يتم التهاون في التعامل مع مخالفات البناء.

وفي هذا الإطار، شن حي حلوان حملة لإزالة المخالفات والتعديات وبالتنسيق مع الأجهزة المعينة، وتم إزالة تعد على خط التنظيم بشارع منصور، و7 محلات مخالفة بغرض تحويلها من سكني إلى تجاري، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومصادرة معدات الهدم والتكسير وإيداعها بمخزن الحي.

كما تم إيقاف بناء مخالف في شارع أنس بن مالك بحلوان، وكذلك بناء مخالف بشارع رضا صادق متفرع من ترعة الخشاب أمام شارع 17 بمنطقة حلوان البلد بحلوان، وتم إزالة ورفع كشك مخالف بدون ترخيص في شارع حيدر تقاطع شارع مصطفى فهمي.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم مصادرة المعدات وإيداعها بمخزن المضبوطات بالحي، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت نائب المحافظ على التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين وبذل أقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون.