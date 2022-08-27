عاجل.. «الدفاع التايوانية»: رصدنا 21 طائرة و5 سفن صينية تقترب من الجزيرة
كتب:
أحمد عادل موسى
01:38 م | السبت 27 أغسطس 2022
سفن صينية - أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، منذ قليل، أنها رصدت 21 طائرة صينية و5 سفن صينية تقوم بمناورات حول تايوان فيما تواصل بكين تدريباتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في خبر عاجل.
لما تتجاوز الطائرات خط الوسط لتايوان
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنه لم يتجاوز أي طائرة صينية الخط الوسطي لمضيق تايوان الذي يمثل حاجزًا غير رسمي بين الجانبين.
وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل لاحقا.