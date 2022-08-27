إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الساحلي

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكنرية» الساحلي الدولي، أمام الوحدة المحلية لقرية أطنوح، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة مباحث المرور، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي وهم «يوسف هاني فاروق»، 10 سنوات، من القليوبية، مصاب بجرح قطعي في الركبة اليمنى وكدمات متفرقة، و«سماح هاني فاروق»، 16 سنة، من القليوبية، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، و«مها صبري أحمد»، 45 سنة، من القليوبية، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وجار استكمال الرعاية الطبية من الفحوصات الطبية اللازمة، تحت رعاية الدكتور محمد طارق كاسح، مدير مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الساحلي «مرسى مطروح - الإسكندرية» إلى موقع الحادث، للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في حادث

كانت مطروح شهدت خلال الساعات الماضية، وقوع حادث انقلاب سيارة بذات الطريق أمام قرية الزيتون، وأصيب خلالها 4 أشخاص من أسرة واحدة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.