إجمالي إيرادات فيلم «كيرة والجن» تتجاوز 107 ملايين جنيه

تواصل إيرادات فيلم كيرة والجن ارتفاعها في بداية الأسبوع التاسع على التوالي منذ عرضه في دور العرض السينمائي، وجاء الفيلم في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية الصادرة عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، محققًا 357 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 1.6 مليون جنيه حققتها الأفلام المصرية، أمس الخميس، بينما احتفظ فيلم «تسليم أهالي»، بالصدارة اليومية محققًا 652 ألف جنيه.

وتجاوزت إيرادات فيلم كيرة والجن حاجز الـ107 ملايين جنيه، كإجمالي إيرادات منذ طرحه في السينمات المصرية في 30 يونيو الماضي، ونجح الفيلم خلال تلك الفترة في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر حتى الأسبوع الخامس في السينمات، ليتراجع بعد ذلك إلى المركز الثاني.

إيرادات فيلم كيرة والجن تتجاوز الـ107 ملايين جنيه

وصلت إيرادات فيلم كيرة والجن في أول أسبوع له بالسينما إلى 19 مليون جنيه، وارتفعت في الأسبوع الثاني لتصل إلى 33 مليون جنيه، وفي الأسبوع الثالث حقق 25 مليون جنيه، وقلت في الأسبوع الرابع لتصل إلى 10.7 مليون جنيه، وفي الأسبوع الخامس حقق 8 ملايين جنيه، ثم حقق 4.8 مليون جنيه، في الأسبوع السادس، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني أمام فيلم «تسليم أهالي» في أسبوعه الأول بالسينمات، وفي الأسبوع السابع حقق 3.5 مليون جنيه، أما الأسبوع الثامن، فحقق 2.6 مليون جنيه.

كيرة والجن في صدارة الأفلام الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما

وجاء فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، متفوقًا على أفلام في المركز الثاني «الفيل الأزرق 2»، إنتاج عام 2019، الذي حقق 103 ملايين جنيه، و«ولاد رزق 2» في المركز الثالث الذي حقق 100 مليون جنيه في العام نفسه، و«كازابلانكا» الذي حقق 79 مليون جنيه، وقت عرضه في 2019.