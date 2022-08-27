مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في الجيزة

فقد شخصان حياتهما، نتيجة انهيار حفرة عليهما خلال التنقيب والحفر عن الآثار بمنطقة الصف، جنوب محافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراج الجثتين، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ إلى مباحث قطاع جنوب الجيزة

وورد بلاغ للعميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بمصرع شخصين داخل منزل في الصف، فتوجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، واكتشف رجال المباحث مصرع شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار، حيث انهارت الحفرة عليهما أثناء التنقيب، ليلقيا مصرعهما في الحال.

رجال الحماية المدنية يستخرجون جثتين

تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

من جانبه، قال ياسر سيد المحامي بالنقض في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن التنقيب عن الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية داخل القانون المصري، وتحديداً المادة رقم 42 من القانون 91 لسنة 2018 وهو المعدل لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، وينص على التالي:

- كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.