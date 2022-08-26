حبس عاطلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الصف

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المواد المخدرة، بعد ضبطهما وبحوزتهما عدد من طرب الحشيش المخدر في منطقة الصف.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الصف، وبإجراء التحريات اللازمة تم رصد تحركات المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما عدد من طرب الحشيش المخدر، وذلك قبل ترويج المضبوطات بين عملائهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المضبوطات للإتجار بها.

تختلف عقوبة المواد المخدرة بقصد الحيازة بها

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون جرم حيازة المواد المخدرة «الحشيش» مهما كانت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين بحوزة كمية من المواد المخدرة

وأضاف «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الإتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.