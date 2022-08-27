إقبال جماهيري على العرض المسرحي «مصر المحروسة».. أبرزت دور ذوي الهمم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، العرض المسرحى «مصر المحروسة» تأليف وإخراج محمود سأسأ على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، والعرض لفرقة أبطال الحكاية بمركز شباب المدينة بحضور كل من الدكتورة جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، ونجلاء إدوارد مدير المجلس القومي للمرأة، والفنان محمد الدسوقي المستشار الثقافي والفني بالمحافظة.

تفاصيل عرض «مصر المحروسة»

يناقش العرض عدة قضايا، منها الأب والأم اللذين سافرا للخارج وتركا أبناءهما في سن صغيرة، فانزلقوا في عالم الإدمان دون رقيب، وعندما علمت الأم عادت لأبنائها ولكن بعد فوات الأوان.

كما تناقش المسرحية التشخيص الخاطئ للمرض؛ مما يؤدي إلى انتكاسة صحية ثم الوفاة، ولكن السؤال هنا من يدفع الثمن، وفي إحدى لوحات المسرحية تظهر الأم وهي تدلل ابنها الأكبر الذي انزلق إلى عالم المخدرات لدرجة أنه لم يعِ أن والدته قد توفيت، إلى جانب حصول بعض الأشخاص على دكتوراه فخرية ومنهم «عطاعيطو»، الذي يعمل سباكاً، وتم الاتصال به عن طريق الخطأ ليكشف على مريض ثم يكتشف مهنته الحقيقية.

من أبرز القضايا التى ناقشها العرض هي قضية «ذوى الهمم»، حيث ظهروا أنهم على استعداد ليهبوا حياتهم من أجل الدفاع عن مصر ضد الجماعة الإرهابية فكانت صرخة «تحيا مصر» من القلب.

وفي ختام العرض، قدمت المطربة مريم طارق أغنية «مطلوب من كل مصري»، تلتها أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»، غناء المطرب بلال أيمن.