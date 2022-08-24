حقيقة رفض «الثقافة» تقديم «مأساة الحلاج» لصلاح عبدالصبور على المسرح القومي

كشف المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم، حقيقة ما حدث بشأن رفض المسرح القومي لتقديم نص «مأساة الحلاج» للشاعر الكبير صلاح عبدالصبور في عرض مسرحي جديد من إخراجه وبطولة الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، وسبب فشل مشروع تقديمه لشخصية «الحلاج»، موضحا: «منذ فترة طويلة ولأكثر من عام، نمهد معا لعودة الفنان الكبير توفيق عبدالحميد بعمل فني يليق بتاريخه إلى الساحة الفنية، ومن خلال المسرح، وطرحا أكثر من فكرة ثم استقر الأمر وتوافقنا على تقديم مأساة الحلاج».

وأضاف ناصر عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اتصلت بالفنانة معتزة ابنته، ورحبت جدا، خصوصا أن هذا العام هو عام صلاح عبدالصبور، وتواصلت مع صديقي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح لتنفيذ المشروع».

ناصر عبدالمنعم: صلاح عبدالصبور أهم من قدم المسرح الشعري العربي

وتابع: «إلا أن رئيس البيت الفني قال إنه للأسف هناك مؤلف آخر متقدم بعمل عن الحلاج، بخلاف نص صلاح عبدالصبور، وتم قبوله بالفعل، ولذلك من الصعب أن يتم قبول مشروع مأساة الحلاج من خلال المسرح القومي حاليا».

وقال «عبدالمنعم» أنا تقبلت ما قاله رئيس البيت الفني للمسرح وطلبت منه لو حدث جديد في الأمور أن يخبرني ، وأدبيا عاودت الاتصال بالفنانة معتزة، وأوضحت لها الصورة بأسبابها.

وعن إمكانية تقديم المشروع من خلال جهة مغايرة، قال ناصر عبدالمنعم: «هذا النص مناسب جدا للمسرح القومي لأنه واحد من كلاسيكيات المسرح الشعري العربي وليس المصري فقط، وهو نص شديد الأناقة والقوة، ومكانه المسرح القومي»

وذكر: «كما أن النص هو الأنسب، برأيي، للفنان توفيق عبدالحميد بعد 12 سنة من غيابه عن المسرح، لديه رغبة في العودة إلى المسرح القومي، وأرى أن هذا المسرح هو الأليق بعودة توفيق عبدالحميد».

وتابع: «صلاح عبدالصبور قيمة كبيرة وهو أهم من قدم المسرح الشعري العربي، ونصوصه يتم ترجمتها إلى العديد من اللغات، وتقدم أعماله على مختلف مسارح العالم، وقد شاهدت مثلا مسافر ليل في أمريكا اللاتينة».

وأكمل: «وكنت أتمنى أن يتم الاحتفال به بشكل أفضل في المسرح تحديدا، خاصة وأن الدكتورة إيناس عبدالدايم قد أعلنت منذ عدة أشهر أن هذا العام هو عام صلاح عبدالصبور، وكنت متصور أن تقديمي لـ«مأساة الحلاج» نوع وإسهام مني في الاحتفال بالشاعر الكبير».

معتزة صلاح عبدالصبور: البيت الفني رفض تقديم «مأساة الحلاج»

وكانت الفنانة معتزة صلاح عبدالصبور، قد عبرت عن استيائها عن عدم استكمال المشروع، قائلة عبر «فيسبوك»: «رئيس البيت الفني للمسرح رفض مشروع الأستاذ ناصر ورفض إنتاج رائعة صلاح عبد الصبور العالمية، صلاح عبد الصبور أحد اهم مئة شاعر و كاتب مسرحي فى العالم، و تعلل أنه فيه كاتب شاب مقدم نص عن الحلاج أيضا و قد أدرجه في خطته»

متابعة: «و لذا رفض صلاح عبد الصبور، من إخراج أ. ناصر عبد المنعم وبطولة الممثل القدير توفيق عبد الحميد. في عام الاحتفاء بصلاح عبد الصبور، لأني ابنة صلاح عبد الصبور المتربية، لا تعليق مني»