شروط الالتحاق بالدكتوراة المهنية «DBA» بكلية التجارة في جامعة حلوان

كشفت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، كل ما يخص «DBA» برنامج الدكتوراه المهنية، موضحة أن عدد الساعات المعتمدة في هذا البرنامج 60 ساعة موزعة على 48 ساعة معتمدة للمقررات بواقع 3 ساعات لكل مقرر بإجمالي عدد مقررات 16 مقرر، ثم إجراء بحث تطبيقي بواقع 12 ساعة معتمدة لمدة عام ينتهي بمناقشة علنية للبحث من خلال لجنة تحكيم.

الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج

وأضافت «فاخر» في بيان لها، أن البرنامج يمنح الدارس درجة الدكتوراه المهنية، موضحة أن شروط الحصول على درجة الماجستير المهنية أو الأكاديمية في علوم الأعمال المختلفة من جامعات ومعاهد علمية معترف بها هي التفرغ للدراسة وذلك للطلاب الذين يدرسون بنظام «Full Time» وخبرة في مجال الإدارة أو مجالات الأعمال الاقتصادية والتجارية والمالية والتسويقية.

شروط برنامج الدكتوراه المهنية

كما تشمل الشروط اجتياز اختبار التوفل بمعدل لا يقل عن 500 ويجوز إعفاء الكليات والمعاهد العلمية التي تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، وكذلك الخريجيين من جامعات ومعاهد علمية في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية أو تكون الدراسة بها باللغة الإنجليزية ويكون لدي المتقدم خبرة عملية لا تقل عن عاميين في وظائف أو أعمال تتعلق بالجوانب الإدارية أو المالية أو الاقتصادية أو التسويقية بالشركات والمؤسسات المالية أو المنظمات الحكومية.

وتشمل اجتياز المقابلة الشخصية وبالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.