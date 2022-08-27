رضا حجازي: تطوير التعيلم بكوادر من داخل الوزارة ولا إقصاء لأحد

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني في أي دولة هو قاطرة التقدم، موضحًا أن الوزارة بدأت في تطبيق الجدارات مع إشراك أصحاب الصناعات في عملية تقييم الطلاب، والوزارة تسير في نظام الجدارات التي تؤهل لسوق العمل، موضحًا أن الطلب من أولياء الأمور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من مدارس التعليم العام.

الاستعانة بكوادر الوزارة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء مع الصحفيين، أن التطوير يتم من خلال قيادات الوزارة، ولن يتم الاستعانة بأي بديل من الخارج طالما أن العنصر الذي سيقوم بالمهمة موجود داخل الوزارة ومديرياتها، ولن يتم إقصاء أحد، كما أن الإصلاح الإداري جزء مهم جداً سيتم العمل عليه مع وضع آليات وضوابط للعمل ووصف وظيفي للقيادات.

علاقة بين الإنجاب والتعليم

وبالنسبة لمحو الأمية، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قضية محو الأمية مهمة جدًا وهناك علاقة كبيرة بين الإنجاب والتعليم، لأن قضية الإنجاب تحتاج وعيًا كبيرًا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الاستثمار في الموهوبين والمبدعين إضافة كبيرة للدولة، ولدينا 25 مليون طالب سيتم اكتشاف الموهوبين والمبدعين فيهم في جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات والوزارات الأخرى منها الشباب والرياضة، معقبًا: «على سبيل المثال لو عملنا يوم رياضي في المدرسة، سيتم اكتشاف الموهوبين رياضيًا».