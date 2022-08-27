وزير التعليم: نعد مشروع مدارس مصر الذكية.. وأول نموذج في السويس

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك مشروعًا كبيرًا يجري تنفيذه، وهو مشروع مدارس مصر الذكية، وهي مدارس لغات ستكون مزودة بشبكات إنترنت، وأول نموذج لها في محافظة السويس، كما أن الوزارة لديها المدارس الرسمية الدولية، والتي تمنح الطالب شهادات دولية بمصروفات معقولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقاء مع الصحفيين اليوم السبت، أن المدارس الخاصة والدولية تحظى باهتمام كبير من الوزارة.

وأشار حجازي، إلى أنه سيتم مناقشة مقترحات بشأن مجموعات التقوية بالمدارس، وحضور الطلاب للمدرسة، ومشكلات التعريب في المدارس الرسمية للغات.