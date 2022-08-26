التنسيق: مشروعات الدولة أدت لإقبال الطلاب على كليتي الزراعة و«البيطري»

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن مكتب التنسيق، رشح حتى الآن نحو 383 ألفا في المرحلتين الأولى والثانية، وجرى إعلان نتائج المرحلة الثانية ظهر اليوم، لافتا إلى أنه سيجر مرحلة تقليل الاغتراب، بداية من السبت المقبل، حتى الأربعاء المقبل 31 أغسطس.

التحويل بين الكليات ينتهي 31 أغسطس

أضاف «عطا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم، أن المرحلة الثانية شهدت الإقبال على كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، مضيفا: «سيجر البدء في طلبات التحويل بين الكليات لتقليل الاغتراب من السبت المقبل وحتى 31 أغسطس الجاري».

وأشار إلى أن الإقبال على كليات الزراعة لم يكن كبيرا منذ 5 سنوات، لكن بداية من الثلاث سنوات الماضية، تزايد الإقبال عليها، وهذا شيء مبشر للغاية، وذلك بعد توجه الدولة بزيادة الرقعة الزراعية، من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان، متابعا: «الطالب ذكي وعارف هو عايز إيه ومستقبله فين».

إقبال الطلاب على هذه الكليات مبشر للغاية

وأفاد بأنه بالنسبة للشعبة الأدبية، كان الإقبال بالمرحلة الثانية على كليات الحقوق والآداب والتجارة.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تحويلات المرحلتين الأولى والثانية، يتم البدء في استقبال الطلاب الباقين من الدور الأول، وسيتم ترشيحهم بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.