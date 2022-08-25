«الزراعة:» هناك تخفيف في إجراءات الصادرات المصرية.. ولم يتم رفض أي شحنة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن حجم الإنجاز بالقطاع الزراعي واضح جدًا، لافتًا إلى استمرار الدولة بالتطوير لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

أعلى معايير الجودة

وأضاف «القرش» بمداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج «حال بلدنا» على راديو 9090، أن الدولة المصرية حريصة بالفترة الأخيرة على تطبيق أعلى معايير الجودة بالمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى منظومة «التكويد» والمتابعة التي تمكن الوزارة من التعرف على مراحل إنتاج المنتج من الأرض إلى الوصول إلى المستهلك.

متابعة دقيقة للمنتجات الزراعية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن هناك متابعة ومراجعة دقيقة للمنتجات الزراعية سواء التي يتم استهلاكها محليًا أو المستهدفة بالتصدير، كاشفًا عن حصول معامل وزارة الزراعة على شهادات دولية، إضافة إلى معملين يعدوا معامل مرجعية للاتحاد الأوروبي أو لمنظمة الصحة الحيوانية.

تطبق معايير وأكواد عالمية بالتجارة الدولية

ولفت «القرش» إلى أن مصر تطبق معايير وأكواد عالمية بالتجارة الدولية، كاشفًا عن التحرك السريع من الدولة في حال وجود أي مشكلة بأي شحنة، لافتًا إلى اتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات فور مخاطبة الجهة المنوطة بذلك، لتجنب حدوث أي مشكلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى الجهود المبذولة من الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها ليس فقط بمنطقة الشرق الأوسط، بل أيضًا بالتصدير لدول عريقة لها معايير صارمة كأسواق الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو الصين أو الأمريكتين وغيرها، مؤكدًا أنه لم يحدث نهائيا أي رفض لأي شحنة مصرية، أو اتخاذ أي إجراء ضد أي شحنة مصرية، منوهًا أنه على العكس يتم تخفيف بعض الإجراءات على الصادرات المصرية.