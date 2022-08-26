«الزراعة»: نشاط إرشادي مكثف لـ«معمل النخيل» في 5 محافظات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، بمركز البحوث الزراعية، عن نشاط إرشادي مكثف لأفرع المعهد في 5 محافظات، خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في ندوات إرشادية ودورات تدريبية وأيام حقل.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل ورئيس مجلس الجمعية العلمية للنخيل، في بيان، إن ذلك النشاط، يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب، وبالتنسيق مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة حمدي جامع، ومديري مديرات الزراعة بالمحافظات، لتكثيف الدور الارشادي والتوعوي للمعمل، لتوصيل الممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين، وصقل مهارات المهندسين الزراعيين.

دورة تدريبية لطلبة الجامعات

وأضاف مدير المعمل، أنه جرى من خلال فرع المعمل بالجيزة، تنظيم دورة تدريبية ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، استفاد منها 18 طالب من كليات الزراعة بجامعات عين شمس، القاهرة، الأزهر، وكلية التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق، وذلك لتدريبهم على التقنيات الحديثة لزراعة الأنسجة النباتية وأنسجة نخيل البلح.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم يوم حقلي إرشادي بمنطقة أبو حماد بمحافظة الشرقية، حول أهم المعاملات السمادية التي تؤدي إلى تحسين جودة الثمار، خاصة عنصري البوتاسيوم والكالسيوم، كذلك ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حول الأهمية الاقتصادية لقطاع نخيل التمر بمصر، فضلا عن تشخيص سوسة النخيل الحمراء، والوقاية منها، وطرق العلاج، إذ استفاد منها عدد من المهندسين من أقسام البساتين والمكافحة البستانية والإرشاد الزراعي، فضلا عن مزارعي النخيل ببعض الإدارات الزراعية.

أهمية مهرجان التمور

وأضاف جادالله، أنه جرى أيضا، تنظيم ندوة إرشادية بالادارة الزراعية بإدفو بمحافظة أسوان، حول النخيل وأهمية مهرجان التمور الذي سيقام بمحافظة أسوان خلال الأيام المقبلة، كذلك تم شرح وتوضيح كيفية جراء عملية الفصل السلمية لفسائل النخيل، وأسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية مكافحتها.

وتابع أن فرع المعمل المركزي للنخيل بمركز ومدينة سيوة، نظم يوم حقلي، تم خلاله شرح مفصل حول كيفية إجراء عملية الفصل السلمية لفسائل النخيل، وتوضيح أهم النقاط التي تؤدي إلى موت الفسائل في الأرض المستديمة، وكذلك المشتل وكيفية تجنبها، وتوضيح حلول جوهرية لرفع نسبة نجاح فسائل النخيل.