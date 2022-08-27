تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف المعاهد المعتمدة من الأعلى للجامعات

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب، في إطار خطة العمل لتنسيق الجامعات 2022، بينها تقليل الاغتراب 2022 بالنسبة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ، فيما يترقب أكثر من 60 ألف طالب من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وفتح الموقع لتسجيل الرغبات، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي إطار متابعة أعمال الاستعداد لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن»، قائمة المعاهد المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات، وفقًا لما تم الكشف عنه من قبل الوزارة عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، كما يلي:

قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط – الإسكندرية.

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط.

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف- الإسكندرية.

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

المعهد التكنولوجى العالي فرع مرسى مطروح.

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة.

معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش.

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة.

المعهد الكندي العالي للإدارة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية، بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر- محافظة دمياط.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون.

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

معهد المنيا العالي للغات.

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

المعهد العالي للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر.

معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق.

معهد الصفوة العالي للهندسة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بقنا.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

المعهد الفني التجاري بقنا.

المعهد الفني للسياحة و الفنادق بقنا.

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف- الإسكندرية.

المعهد الفني الصناعي للبصريات.

المعهد الفني للفنادق بالمطرية.

المعهد الفني التجاري بالمطرية.

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية.

المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

المعهد العالي للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

المعهد الفني الصناعي بشبرا.

المعهد الفني التجاري بشبرا.

المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

المعهد الفني الصناعي ببنها.

المعهد الفني التجاري ببنها.

المعهد الفني التجاري بقويسنا.

المعهد الفني التجاري بطنطا.

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

المعهد الفني التجاري بالروضة.

المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

المعهد الفني التجاري بالإسكندرية.

المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية.

المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر.

المعهد الفني الصناعي بأسوان.

المعهد الفني الصناعي للمنشآت البحرية ببورسعيد.

المعهد الفني الصناعي ببورسعيد.

المعهد الفني التجاري بأسوان.

المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

المعهد الفني التجاري بدمياط.

المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية.

المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

المعهد الفني التجاري بدمنهور.

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

المعهد الفني التجاري بسوهاج.

المعهد الفني الصناعي للألومنيوم بنجع حمادي.

المعهد الفني التجاري بالعريش.

المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة بأسيوط.

المعهد الفني التجاري بأسيوط.

المعهد الفني الصناعي بسوهاج.

المعهد الفني الصناعي بقنا.

المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.

المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

المعهد الفني للتمريض بمستشفي وادي النيل.

معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية.

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد التكنولوجى العالي فرع السادس من أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية.

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.