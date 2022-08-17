شروط القبول في المعهد العالي للنقد الفني 2023.. لحملة المؤهلات العليا
كتب:
إلهام زيدان
09:42 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022
المعهد العالي للنقد الفني
تزامنا مع فتح باب قبول دفعة جديدة للعام الجامعي 2022-2023، في أكاديمية الفنون، أعلن المعهد العالي للنقد الفني بالأكاديمية، تفاصيل القبول لدفعة جديدة في الدبلومتين التي يقدمهما لأصحاب المؤهلات العليا، وهما: دبلوم النقد الفني في كل التخصصات (تمهيدي ماجستير)، ودبلوم التذوق الفني في كل التخصصات (دبلوم منته).
شروط القبول بالمعهد العالي للنقد الفني
• يتاح الحصول على دبلوم النقد الفني، لأصحاب المؤهلات التالية:
- أى من معاهد أكاديمية الفنون.
- كلية الآداب.
- كليات الفنون.
- كليات التربية.
- كلية دار العلوم.
- كلية الآثار.
- كلية الإعلام.
- كلية اللغات والترجمة.
وبعدها يمكن أن يحصل الباحث على درجة الماجستير والدكتوراه في النقد الفني: نقد الموسيقى - الباليه - المسرح - الآداب - السينما والتليفزيون - الفن التشكيلي - فلسفة الفن.
• يتاح دبلوم التذوق الفني «في كل التخصصات» (دبلوم منتهي)، يتاح الحصول عليه لحملة المؤهلات، غير ذات الصلة بالآداب والفنون، من أبرزها:
- كلية التجارة.
- كلية الهندسة.
- كلية الطب.
- كلية الحقوق.
سحب ملفات التقديم
بدأ سحب الملفات بدأ منذ يوم الأحد 15-8، ولمدة 3 أسابيع إلكترونيا، أو من مقر المعهد في القاهرة: ش خاتم المرسلين - الهرم - بالقرب من محطة مترو «أم المصريين»، بالإضافة إلى مقر الأكاديمية الجديد في إسكندرية: 10 ش ثروت - لوران - المبنى المجاور لفندق 26 يوليو (سان استيفانو).
مصاريف معهد النقد الفني
- ملف التقديم رسومه 750 جنيها.
- مصاريف الدراسة السنوية بالمعهد 1500 جنيه للسنة.
- مصاريف سنة الماجستير والدكتوراه لا تتعدى 1000 جنيه (طبقا للائحة)، ولا توجد سنة تمهيدية للدكتوراه.
الأوراق المطلوبة للمعهد العالي للنقد الفني
- شهادة التخرج.
- شهادة تقدير الأربع سنوات.
- صورة البطاقة.
- شهادة الميلاد.
- 4 صور شخصية.
وقال الدكتور شوكت المصري، الأستاذ بمعهد النقد الفني، في حديثه عن المعهد عبر «فيسوك»: «المعهد حكومي وتابع لوزارة الثقافة المصرية إداريًا وتنظيميا، وعلميا يتبع قوانين ولوائح المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي».
وأضاف المصري: «يدرس في المعهد منذ تاسيسه في عام 1972 نخبة من أكبر أساتذة الفنون والنقد في مصر، الدراسة في المعهد مسائية (من 9:4 مساءً)، ويمنحك حق الحصول على تفرغ يومين من جهة عملك، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة».