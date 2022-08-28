حكاية رحمة ونعمة.. صداقة واتهام بسرقة وقتل مسن بالقاهرة الجديدة

3 سنوات هي مدة الصداقة التي جمعت «رحمة ونعمة» بحكم طبيعة عملهما كخادمتين، توطدت العلاقة بين السيدتين في العمل وخارجه أيضًا فكان يتبادلان الزيارات فهما يقيمان في منطقة التجمع الخامس مع زوجيهما اللذين يعملان في أعمال الحراسة للمنازل بذات المنطقة، اندماج «رحمة ونعمة» انتهى بهما المطاف بالضلوع في جريمة قتل مسن في القاهرة الجديدة وسرقته.

اتهام بجريمة قتل وسرقة مشغولات ذهبية

خلال جلسة تحقيق أمس خضع لها السيدتان أمام جهات التحقيق اعترفتا أنهما تربصا بالمجني عليه «جمال.م» 64 سنة وتمكنتا من قتله بعد أن بدأ في مقاومتهما خلال استيلائهما على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته في القاهرة الجديدة وأنهما تمكنتا من الهروب، وفي 8 أغسطس الماضي كشفت أجهزة الأمن في القاهرة تفاصيل الجريمة، بعد بلاغ العثور على جثة «مسن» كان مقيدًا اليدين والقدمين وبه آثار ضرب بالرأس، ورصدت كاميرات المراقبة عن أن منفذتي الحادث سيدتان وأظهرت الكاميرات صورهما وقت التردد على منزل المجني عليه للقيام بعملهما بصفتهما خادمتين لديه.

ضرب بعكاز

«كنا متفقين على السرقة بس هو كان هيسلمنا للشرطة لو عاش» بهذه الكلمات واصلت السيدتان اعترافاتهما بالضلوع في جريمة القتل المقترن بسرقة مسن بالقاهرة الجديدة عندما فوجئتا بالمجني عليه يحاول غلق باب الشقة وقال لهما «هطلب البوليس عشان انتو حرامية»، فأسرعت إحداهن بالإمساك بعكاز المجني عليه وضربته على رأسه وقت أن قامت الأخرى بشل حركته للاستيلاء على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه ومشغولات ذهبية.

عقب انتهاء المتهمتين من الاعتراف بتفاصيل الجريمة في جلسة التحقيق أمس أعادتهما إلى محبسهما تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن نسبت لهما النيابة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وبينت التحقيقات أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهما يوم 8 أغسطس الجاري بعد 48 ساعة فقط من تنفيذ جريمة قتل وسرقة مسن في القاهرة الجديدة.

خبير قانوني: عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة هي الإعدام

يقول الخبير القانوني سمير على المحامي إن قانون العقوبات شدد العقوبة على مرتكب جريمة القتل العمد أنها تصل للإعدام: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن يتوافر رابط زمني بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام».