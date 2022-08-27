وزير التعليم: إعلان تفاصيل تقييم امتحانات الثانوية قبل بدء العام الدراسي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعين متحدثًا إعلاميًا باسم الوزارة، وسوف يعلن عن اسمه قريبا جدا.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع محرري ملف التعليم اليوم السبت، إنه يترأس صندوق الزمالة للمعلمين، ولن يكون هناك تطوير إلا بتحسين أداء المعلمين مهنيًا.

وشدد حجازي على أن طلاب الثانوية العامة لن يبدأوا العام الدراسي الجديد إلا إذا كان كل ما يتعلق بالتقييم والامتحانات معلنة وواضحة بشكل صريح.

وأكد أنه سيعمل باستراتيجيتين، الأولى قصيرة المدى وتشمل مجموعة من القرارات، والأخرى بعيدة المدى، وهي مهمة جدًا سيتم إعلانها في وقتها.